وفاة لاعب كرة قدم مغربي بأزمة قلبية

المصدر: البيان

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توفي المغربي أيوب أيت عيشت، لاعب النادي البلدي في مدينة ورزازات، أول من أمس، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وكتب النادي، في بيان على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى جوار ربه لاعبنا الخلوق أيوب أيت عيشت، تعازينا الحارة لأفراد عائلته ولجميع مكونات النادي الرياضي البلدي لورزازات وللجمهور الورزازي كافة. رحم الله الفقيد وجعله من أهل الجنة مع الشهداء والصديقين والصالحين».

وذكر موقع «هسبريس» الإخباري أن العصبة الوطنية لكرة القدم هواة أرسلت، في شخص رئيسها جمال كعواشي، رسالة تعزية إلى النادي الرياضي البلدي لورزازات في وفاة اللاعب أيوب أيت عيشت.

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