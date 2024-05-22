وزير الرياضة المصري: لا خلاف بين صلاح وحسام حسن

المصدر: وكالات

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أكد وزير الشباب والرياضة المصرية، أشرف صبحي، مرة أخرى أن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، سيكون ضمن صفوف منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وأوضح صبحي في تصريحات لبرنامج "صباحكو رياضة" الإذاعي، أمس الثلاثاء، أن نادي ليفربول أرسل مؤخراً خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد فيه تواجد صلاح مع المنتخب الوطني في المعسكر القادم.

كما نفى وزير الشباب والرياضة صحة التقارير الصحفية التي زعمت وجود خلاف بين صلاح ومدرب المنتخب، حسام حسن.

وكان نجم "الريدز" قد تغيب عن معسكر منتخب مصر في مارس الماضي بناءً على طلبه، حيث كان يسعى للوصول إلى جاهزية تامة بعد التعافي من إصابة عضلية سابقة أبعدته عن الملاعب لفترة.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب "الفراعنة" في أواخر مايو الجاري، بينما تبدأ الأجندة الدولية الرسمية بين 3 و11 يونيو المقبل. ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الشهر المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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