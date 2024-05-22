بسبب أزمة مباراة الزمالك.. تغيير مراسم التتويج في البطولات الأفريقية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تغيير مراسم التتويج في البطولات التي تقام تحت تنظيمه، بداية من نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يجمع الأهلي المصري ونظيره الترجي التونسي، مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وبحسب الإعلامي المصري أحمد شوبير، فإن "كاف" قرر تغيير مراسم التتويج عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي، مشيرًا في تصريحات إذاعية إلى أنه سيتم تسليم الكأس للفريق البطل، في الممر الذي يربط بين المقصورة الرئيسية والمقصورة الأمامية.

وأشار شوبير إلى أن هذا البروتوكول كان يحدث في الماضي، لكنه كان يمثل عبئًا على اللاعبين والحضور، ولكن الفوضى التي تحدث في أرض الملعب ونزول الجماهير من المدرجات إلى المستطيل الأخضر، دفعت "كاف" إلى إعادة هذا النظام.

وفاز الزمالك بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نهضة بركان المغربي، بعد الخسارة ذهابا 1-2، والتفوق إيابا بهدف نظيف، ولكن سوء التنظيم أفسد مراسم تتويج الزمالك، ما دفع الاتحاد الأفريقي لإصدار بيان شديد اللهجة يتوعد فيه المتسبب في هذه الفوضى.

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