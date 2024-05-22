اكتمال الأندية الصاعدة لدوري المحترفين السعودي

المصدر: البيان

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اختتمت مساء أمس الثلاثاء، منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة، من منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

وتمكن العروبة من ضمان الصعود إلى دوري المحترفين السعودي الموسم المقبل، بعد فوزه على الجبلين بهدف دون رد، ليحافظ على المركز الثاني برصيد 61 نقطة.

وكان القادسية تمكن من خطف أولى بطاقات الصعود إلى دوري المحترفين السعودي، بعد أن حسم لقب الدوري قبل جولتين من نهايته، حيث يتربع على صدارة الترتيب برصيد 67 نقطة.

وحجز نادي الخلود بطاقة التأهل الثالثة والأخيرة إلى دوري المحترفين السعودي، بعدما تغلب على مضيفه الصفا بنتيجة 5-1، ليرفع رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 4 نقاط عن العدالة صاحب المركز الرابع.

وصعد الخلود لأول مرة في تاريخه إلى دوري المحترفين السعودي بعد 54 عامًا من تأسيسه، بينما يعود العروبة إلى دوري الأضواء بعد 8 مواسم من هبوطه.

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