الزمالك يعلن إصابة أحمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي

المصدر: دبي - سارة عبد الباقي

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كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، نتيجة الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد حمدي لاعب خط الوسط بالفريق الأبيض، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة نهضة بركان المغربي الأخيرة، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الجهاز الطبي بالزمالك بحسب المركز الإعلامي للنادي، أن نتيجة الأشعة التي خضع لها أحمد حمدي، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

ومن المقرر أن يخضع أحمد حمدي لجراحة الرباط الصليبي خلال الفترة المقبلة خارج مصر، بعد تجهيز كافة الإجراءات الخاصة بالأمر.

وتوج الزمالك، الأحد الماضي، بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب تغلبه على نهضة بركان المغربي بنتيجة 0/1، في مباراة الإياب للدور النهائي، بعدما خسر الزمالك لقاء الذهاب في المغرب بنتيجة 1/2، ليتوج باللقب مستفيدًا من قاعدة التسجيل خارج الأرض.

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