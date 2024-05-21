ليفربول يخطر اتحاد الكرة المصري بموقف صلاح من معسكر الفراعنة

المصدر: البيان

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كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، آخر تطورات موقف محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، المقرر انطلاقه نهاية شهر مايو الجاري، استعدادًا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وقال وزير الرياضة المصري في تصريحات إذاعية: "نادي ليفربول أخطر الاتحاد المصري، خلال الساعات القليلة الماضية بتواجد محمد صلاح في معسكر منتخب مصر المقبل، عن طريق خطاب رسمي من النادي الإنجليزي، وعليه سيتواجد صلاح مع زملائه بشكل طبيعي في المعسكر المقبل".

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن، لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، يومي 6 و10 يونيو المقبل، في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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