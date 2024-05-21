قبل نهائي دوري الأبطال.. إنفانتينو يدفع الاتحاد الأفريقي لتحذير الأهلي من تكرار أزمة مباراة الزمالك

المصدر: البيان

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وجه مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رسالة تحذير قبل مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري وضيفه الترجي التونسي، المقرر لها السبت المقبل بإستاد القاهرة.

وبحسب موقع "كورة" العربي، هناك اتصالات جرت بين مسؤولين بالاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري بشأن ضرورة ترتيب الأمور مبكرًا في لقاء الإياب بين الأهلي والترجي، ليخرج في أفضل صورة.

وأضاف الموقع، أن "كاف" لن يسمح بتكرار ما حدث في مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي، الذي شهد فوضى في مراسم التتويج بشكل غريب، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي طلب الاطلاع على كافة خطط التنظيم والتأمين الخاصة بالمباراة النهائية بين الأهلي والترجي خاصة أن هذه المواجهة قد تشهد حضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا".

وأشار الموقع، إلى أن الاتحاد الأفريقي وجه رسالة تحذير للأهلي عبر مسؤولي الاتحاد المصري من تكرار ما حدث في نهائي كأس الكونفدرالية.

وكان "كاف"، أصدر بيانًا رسميًا أدان خلاله ما وصفه بالخروقات التي شابت نهائي كأس الكونفدرالية عقب لقاء الزمالك ونهضة بركان.

وفاز الزمالك باللقب بعد تغلبه على نهضة بركان بنتيجة (1-0) بإستاد القاهرة، رغم خسارته في المغرب بنتيجة (2-1)، بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي انتهت بالتعادل السلبي في تونس.

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