«كاف» يدين تصرفات جماهير نهائي الكونفدرالية

المصدر: القاهرة - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إلى الجهات المعنية ما وصفه بـ«الانتهاكات الأمنية وتصرفات الجماهير غير المقبولة»، أثناء وبعد مباراة إياب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» بين الزمالك المصري وضيفه نهضة بركان المغربي على استاد القاهرة الدولي أول من أمس.

وأحرز الزمالك لقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على نهضة بركان إياباً بهدف وحيد، وتوّج بقاعدة الهدف خارج الأرض بعد خسارته ذهاباً 1 - 2 في بركان الأحد الماضي.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حسب بيان صادر على موقعه الرسمي، إحالة القضية إلى الجهات المعنية واللجان المختصة في الاتحاد للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، بشأن ما حدث من سلوك نادي الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر أثناء المباراة وبعدها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز