سوء سلوك الجماهير.. الاتحاد الأفريقي يحيل فوضى الكونفدرالية للتحقيق

المصدر: البيان

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أدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أحداث مباراة الزمالك المصري، وضيفه نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية.

وتوج الزمالك، أمس الأحد، باللقب عقب تغلبه على نهضة بركان (1-0) في مباراة الإياب، علمًا بأنه خسر لقاء الذهاب في المغرب (1-2)، مستفيدًا من قاعدة التسجيل خارج الأرض.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان رسمي: "كاف يدين بشدة الأحداث غير المقبولة خلال مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية في القاهرة".

وأدان "كاف" ما وصفه سوء سلوك الجماهير أثناء وبعد مباراة إياب الدور النهائي، والأزمات التي حدثت بعد المباراة.

وأحال الاتحاد، الأحداث للتحقيق لدى الهيئات المعنية، واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأن الأحداث، وسلوك الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر أثناء وبعد المباراة.

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