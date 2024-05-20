بعد اقتراب رحيله من اتحاد جدة.. حجازي يدخل دائرة اهتمام ناد سعودي جديد

المصدر: البيان

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يستعد نادي الوحدة السعودي، للاستغناء عن أغلب محترفيه في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن إدارة الوحدة اتخذت قرارًا بالتخلص من أجانب الفريق، وهم البرازيلي انسيلمو دي مورايس، والمغربيين فيصل فجر، وجواد الياميق، والفرنسي بوغيل، والهولندي فيتو.

وبالإضافة إلى لاعبيه الأجانب، فإن الوحدة قرر أيضًا التخلي عن خدمات مدربه اليوناني دونيس؛ حيث سيكون الموسم الحالي هو الأخير له.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة الوحدة وضعت المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة ضمن خططها في الموسم المقبل، حال استمرار الفريق بالدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الوحدة حاليًا المركز 13 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، ويحتاج لنقطة واحدة من مبارياته الأخيرة أمام الأخدود، والهلال، من أجل ضمان البقاء دون النظر لنتائج الأندية الأخرى.

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