الاتحاد الأفريقي يحقق في فوضى مراسم تتويج الكونفدرالية

المصدر: البيان

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قرر مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فتح تحقيق رسمي بشأن أحداث الفوضى التي أفسدت مراسم تتويج نادي الزمالك المصري بلقب كأس الكونفدرالية.

وتوج الزمالك، أمس الأحد، بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب تغلبه على نهضة بركان المغربي بنتيجة 0/1، في مباراة الإياب للدور النهائي، بعدما خسر الزمالك لقاء الذهاب في المغرب بنتيجة 1/2، ليتوج باللقب مستفيدًا من قاعدة التسجيل خارج الأرض.

وبحسب موقع "كورة" العربي، هناك حالة من الاستياء لدى مسؤولي الكاف بسبب الفوضى التنظيمية التي شهدها حفل مراسم التتويج.

وأشار مصدر داخل "كاف" إلى أن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي، عانى من أجل مغادرة المقصورة الرئيسية والوصول إلى أرضية الملعب لتسليم كأس الكونفدرالية للاعبي الزمالك، وهو الأمر الذي استدعى لتدخل وزير الرياضة أشرف صبحي بنفسه.

وأكد المصدر أن هناك مخالفات عديدة للبروتوكول، شابت مراسم التتويج، سيتم تنفيدها في التحقيق ومعرفة المسؤول عنها.

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