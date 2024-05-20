الزمالك المصري بطلاً لكأس الكونفيدرالية الإفريقية

المصدر: وام

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فاز نادي الزمالك المصري، بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد تغلبه على فريق نهضة بركان المغربي 1-0 في إياب المباراة النهائية التي جمعت بينهما، أمس، على استاد القاهرة الدولي.

واستفاد الزمالك من خسارته ذهاباً، الأسبوع الماضي، في المغرب بنتيجة 1-2، مستغلاً قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض في حالة التعادل.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب أحمد حمدي في الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول.

ورفع الزمالك بهذا الفوز رصيده إلى لقبين في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، علماً بأن لقبه الأول عام 2019 فاز فيه على نهضة بركان في النهائي أيضا بركلات الترجيح، بعد فوز كل منهما بهدف دون رد ذهابا وإيابا.

وسيلتقي الزمالك في كأس السوبر الإفريقي مع الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا، بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي، علماً بأن مباراة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل السلبي في تونس.

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