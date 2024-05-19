تعادل الترجي والأهلي سلباً في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

المصدر: أ ف ب

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فرض التعادل السلبي نفسه على المواجهة بين الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري، أمس، على ملعب «حمادي العقربي» في رادس، في ذهاب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

وسيتأجل الحسم إلى السبت المقبل عندما يتواجهان إياباً في القاهرة، حيث يبحث الأهلي عن لقبه الرابع في النسخ الخمس الأخيرة والثاني عشر القياسي في تاريخه، بينما يطارد الترجي لقبه الخامس والأوّل منذ 2019.

ويتكرّر النهائي بين العملاقين المصري والتونسي للمرة الثالثة، بعد 2012 عندما تفوق فريق «الشياطين الحمر» 3-2 بمجموع المباراتين، وفي 2018 حينما قلب فريق «باب سويقة» تأخره في القاهرة 1-3 وفاز في رادس 3-0 ليتوج بلقبه الثالث.

ويخوض الأهلي النهائي للمرة الخامسة توالياً (رقم قياسي) والسابع عشر في تاريخه، مثبتاً تخصصه في المسابقة القارية.

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