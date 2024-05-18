السعودية تحصل على سبق تاريخي مع استضافتها مونديال 2034

المصدر: وكالات

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن المملكة العربية السعودية ستحقق سبقاً تاريخياً باستضافتها لكأس العالم 2034.

وفقاً لمصدر في المكتب التنفيذي للفيفا، ستكون السعودية أول دولة تستضيف بطولة كأس العالم بالشكل الجديد الذي يضم 48 منتخباً، وستوزع جميع المباريات الـ104 لهذه البطولة على مختلف مناطق المملكة.

يأتي هذا التوسع في عدد المنتخبات المشاركة ليعكس التغيرات الجديدة في بطولات كأس العالم، حيث ستقام نسخة 2026 في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، أما نسخة 2030 فستكون موزعة بين المغرب، إسبانيا، والبرتغال، مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية (أوروغواي، الأرجنتين، وباراغواي) احتفالاً بمئوية البطولة.

بهذا الإنجاز، تصبح السعودية ثالث بلد عربي يستضيف البطولة بعد قطر التي استضافت كأس العالم 2022 والمغرب الذي سيشارك في استضافة نسخة 2030.

هذا الإنجاز يعزز من مكانة السعودية كوجهة رياضية عالمية ويعكس النمو الكبير للرياضة في المنطقة.

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