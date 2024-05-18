الترجي والأهلي.. قمة عربية في ذهاب أبطال أفريقيا

المصدر: تونس - د ب أ

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يتطلع الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري إلى التقدم خطوة مهمة نحو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وذلك حينما يلتقي الفريقان اليوم في ملعب رادس بتونس، في ذهاب الدور النهائي للمسابقة القارية.

ويرغب كلا الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة العربية الخالصة، لتسهيل المهمة قبل مباراة العودة التي تقام في ملعب القاهرة الدولي في 25 مايو الجاري،وسيكون هذا هو النهائي العربي الخالص رقم 18 في البطولة، وكان الأهلي طرفاً في أول نهائي عربي في سنة 1987، حينما توج باللقب على حساب الهلال السوداني، وكذلك في اللقاء الأخير، حينما فاز بالبطولة أيضاً إثر تغلبه على الوداد البيضاوي المغربي العام الماضي.

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