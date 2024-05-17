بعد سنوات من العمل بمصر.. وفاة أحمد نوير مراسل «بي إن سبورتس»

المصدر: البيان

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تُوفي أحمد نوير مراسل شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، عن عمر يناهز 49 عامًا.

وكان نوير مراسلاً لـ beIN SPORTS في مصر على مدار السنوات الماضية، بمختلف البطولات والأحداث الرياضية.

ونعى العديد من الإعلاميين الرياضيين نوير الذي فارق الحياة صباح اليوم الجمعة، بعد أقل من 4 أشهر من وفاة والدته.

وكتبت زوجة نوير من خلال حساب الراحل على "فيس بوك": "توفي إلى رحمة الله زوجي الغالي أحمد نوير والصلاة عليه بمسجد الصديق بشيراتون عقب صلاة الجمعة".

وكتب المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي عبر حسابه على موقع "إكس": "مصدوم وحزين لوفاة الزميل العزيز أحمد نوير مراسل قنوات بي إن سبورتس في القاهرة، أحد أفضل المراسلين وأطيب الزملاء، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه وأهله الصبر والسلوان".

وأضاف: "رحل العزيز أحمد بعد 4 أشهر عن وفاة والدته، مخلفًا ولدًا وبنتًا حفظهما الله وراعاهما.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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