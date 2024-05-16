نادٍ سعودي يحاول خطف مبابي من ريال مدريد بعقد خيالي

المصدر: البيان

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كشفت صحيفة "المدينة" السعودية، عن عرض ضخم قدمه أحد أندية الدوري المحلي لكرة القدم لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي من المقرر أن يرحل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

ونشرت الصحيفة على حسابها في منصة "إكس" خبراً يفيد بأن "فريقاً سعودياً يقدم عرضاً كبيراً للنجم الفرنسي كيليان مبابي".

ولم تكشف الصحيفة وفقاً لروسيا اليوم عن اسم النادي السعودي الذي قدم العرض، إلا أنها أكدت على رغبته في التعاقد مع مبابي للاستفادة من خدماته خاصة في المشاركات الخارجية المقبلة، مما دفع البعض إلى التكهن بأن الهلال السعودي هو الفريق المقدم لهذا العرض الضخم.

ويأتي هذا الخبر مفاجئاً بالنظر إلى الاتجاه السائد في الصحف والمواقع الرياضية العالمية، التي كانت ترجح انضمام مبابي لصفوف ريال مدريد الإسباني.

وكان الخبير الإيطالي في سوق انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، قد أكد في العام 2023 أن مبابي لم يكن يفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي، حيث كانت تركيزه الرئيسي على انتقاله إلى ريال مدريد.

وأعلن مبابي نفسه يوم الجمعة الماضي رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، دون الكشف عن وجهته المقبلة.

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