تفوق على رياض محرز.. 3 مباريات فقط أثبتت إمكانيات نيمار الخارقة

المصدر: البيان

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احتاج النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي، إلى 3 مباريات فقط في دوري روشن، لإثبات قدراته الخارقة.

وواجه نيمار سوء حظ بتعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أكتوبر الماضي، مما تسبب في غيابه عن الهلال منذ الجولة الثامنة من عمر الدوري السعودي.

وخضع نيمار لعملية جراحية، وينفذ خلال الفترة الحالية برنامج تأهيلي تمهيدًا لعودته إلى الملاعب من جديد.

وبحسب الموقع الرسمي للدوري السعودي، فإن نيمار هو ثاني أكثر اللاعبين صناعة للفرص المحققة من حيث المعدل، بفارق بسيط عن الإسباني ألفارو ميدران نجم نادي الاتفاق، الذي يتصدر الترتيب.

ووفقًا للإحصائية، فإن ميدران يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في المباراة الواحدة من حيث المعدل بواقع 3.17 فرص، ويأتي بعده نيمار بـ 3 فرص لكل مباراة، أما المركز الثالث يحتله الجزائري رياض محرز بـ 2.93 فرص لكل مباراة، ثم البرتغالي روبن نيفيز لاعب الهلال رابعًا بـ 2.03 فرص لكل مباراة.

وصنع نيمار 9 فرص محققة بواقع 3 في كل مباراة، وسجل هدفًا وحيدًا خلال مباراتين شارك فيهما مع الهلال بدوري أبطال آسيا.

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