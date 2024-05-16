الأبن البار والمحارب المغوار.. السد القطري يتغنى بمسيرة بونجاح في رسالة الوداع

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي السد القطري، رحيل الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الفريق عن صفوفه، بنهاية الموسم الحالي.

ونشر نادي السد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، رسالة شكر لبغداد بونجاح على العطاء الكبير الذي قدمه خلال مسيرته مع الفريق.

وجاء نص الرسالة كالتالي: "إلى الأبن البار، إلى المحارب المغوار، إلى الاسطورة إلى بغداد، في مسيرتك مع الزعيم صنعت الإنجاز وفي بعض الأحيان الإعجاز، كنت خير من يمثل اللاعب العربي وخير سفير للجزائر الحبيبة، أحبك كل من كان من حولك وعشقوك من هم فالمدرجات، شكرًا لكل لحظة جميلة شاركت في صنعها وجمعتنا، شكراً لكل ابتسامة أنت سببها، ستبقى جزء مهمًا من تاريخ هذا النادي، لكل لقاء وداع

ولكل عشرة ذكرى".

ورد بغداد برسالة شكر إلى السد، على الدعم الذي حصل عليه خلال فترة لعبه بالنادي، وقال إن احترافه في السد سيبقى المحطة الأهم في مسيرته، مضيفًا أن النادي الملقب بالزعيم سيبقى دائمًا في قلبه.

وكان السد تعاقد مع بغداد بونجاح عام 2016، وقدم النجم الجزائري مستويات مميزة مع الفريق القطري وقاده للفوز بالعديد من الألقاب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز