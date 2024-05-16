اتحاد جدة يستغنى عن حجازي ويبحث بيع المدة المتبقية في عقده

المصدر: البيان

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بدأت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي في التحضير للموسم الجديد مبكرًا، أملاً في تصحيح مسار الفريق الملقب بالعميد، بعدما خسر البطولات الخمس التي شارك فيها خلال الموسم الجاري.

وبحسب قنوات "الكأس" القطرية، فإن إدارة الاتحاد قررت أن الموسم الحالي سيكون الأخير للمحترف المصري أحمد حجازي مع العميد، مفضلة بيع المدة المتبقية في عقده، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت "الكأس"، أن إدارة الاتحاد أبلغت كذلك الثنائي صالح العمري وحسن كادش بالاستغناء عن خدماتهما بنهاية الموسم الجاري، وطالبتهما بالبحث عن عروض.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من اتخاذ قرار بإقالة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وتراجعت نتائج اتحاد جدة هذا الموسم مع نونو سانتو المدرب السابق للفريق، وخلفه غاياردو في الإدارة الفنية، إلا أن الأمر استمر على ما هو عليه.

ولعب الاتحاد 31 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم، خسر 11، وتعادل 5، وفاز 15، ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة.

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