البرتغال تحرم النصر من رونالدو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، مهددًا بالغياب عن معسكر الفريق السعودي الخاص بالاستعداد للموسم الجديد، وذلك بسبب منتخب بلاده البرتغال.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن النصر قرر خوض معسكر تدريبي في مدينة فارو البرتغالية بداية من 4 يونيو المقبل، وسيغيب رونالدو عن انطلاقة المعسكر بسبب انشغاله باستعدادات منتخب البرتغال، لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، التي تنطلق في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبلين.

وفي حال اجتاز منتخب البرتغال دور المجموعات وتأهل إلى الأدوار الإقصائية، فإن رونالدو لن يتمكن من اللحاق بمعسكر النصر المقام في بلاده، وينطبق الأمر ذاته على مواطنه أوتافيو، ونفس الأمر على الإسباني إيميرك لابورتي، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، اللذان يشاركان مع منتخبيهما في البطولة نفسها.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر سيخوض 3 مباريات ودية مع أندية إسبانية وبرتغالية لم يحددها حتى الآن، وأضافت أن الجهاز الفني سيمنح اللاعبين السعوديين الدوليين حرية السفر رفقة البعثة، أو الالتحاق بالمعسكر بعد أسبوع من انطلاقه.

يذكر أن مجموعة منتخب البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا، تضم كل من تركيا، والتشيك، وجورجيا، فيما يستعد منتخب السعودية لمواجهة باكستان والأردن، يومي 5 و11 يونيو المقبل، بالجولتين الأخيرتين من الدور الثاني لتصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز