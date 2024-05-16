انتصر في معركة خارج الملعب.. بنزيما يكيد جاياردو بعد إقالته بفيديو العودة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تسببت علاقة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب اتحاد جدة، مع لاعبه الفرنسي كريم بنزيما، في رحيله عن تدريب الفريق السعودي الملقب بالعميد، حيث أكدت تقارير صحفية أن الرئيس التنفيذي بالنادي دومينغو سواريز، أبلغ غاياردو بإقالته من تدريب الاتحاد، بسبب مشاكله مع بنزيما.

وخرج بنزيما خلال الساعات الماضية بأول رد فعل بعد هذه الأحداث، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، يظهر فيه بقميص الاتحاد، ويستعرض بعض أهدافه التي سجلها مع الفريق السعودي، في إشارة لعودته لصفوف الفريق مرة أخرى، بعدما غاب عن المباريات السابقة لأسباب مختلفة، وكيدًا في المدرب الأرجنتيني الذي انتصر عليه في معركة خارج الملعب.

وكان غاياردو رفض انضمام بنزيما لمعسكر اتحاد جدة في دبي يناير الماضي، بسبب تأخر اللاعب في العودة من الإجازة، كما ألزمه بخوض تدريبات فردية في جدة، وجرده من شارة القيادة، قبل أن يسمح بعودته في مباراة الاتحاد والرياض بالجولة 20 من عمر الدوري السعودي، فبراير الماضي.

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