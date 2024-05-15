قطر تستضيف النسخ الثلاث المقبلة من بطولة كأس العرب للمنتخبات

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، اعتماد بطولة كأس العرب، وإقامة 3 نسخ في 2025 و2029 و2033، على أن تستضيفها دولة قطر.

وكشف الاتحاد الدولي، عن مجموعة من القرارات مع انعقاد مؤتمر "فيفا" الـ 74 في بانكوك، وأكد أن بطولة كأس العرب ستتبع مبدأ المنافسة الدعوية غير المدرجة في تقويم المباريات الدولية.

وكانت قطر استضافت النسخة الماضية في ديسمبر/ 2021، بمشاركة 16 منتخبًا، وأحرزت الجزائر حينها اللقب على حساب تونس، في بروفة مصغّرة لمونديال 2022.

وأقر كونغرس "فيفا" تحديثاته للبطولات التالية:

كأس العالم لكرة الصالات للسيدات 2025: ستقام النسخة الأولى من الحدث في الفلبين

كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025-2029: سيكون توزيع المقاعد على النحو التالي: آسيا: 4، أفريقيا 5، الكونكاكاف 4، الكونميبول 4، أوقيانوسيا 2، الاتحاد الأوروبي 5.

كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025-2029: تم تأكيد توزيع المقاعد على النحو التالي، الاتحاد الآسيوي 9، أفريقيا 10، الكونكاكاف 8، الكونميبول 7، أوقيانوسيا 3؛ الاتحاد الأوروبي 11.

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