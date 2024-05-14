محمد الشناوي يتلقى رسالة إيجابية من منتخب مصر

المصدر: البيان

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أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للانضمام لمعسكر الفراعنة استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال حسن عبر قناة "أون تايم سبورتس" إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، أخطر ليفربول بشكل رسمي برغبته في ضم صلاح خلال الفترة الدولية المقبلة.

وغاب صلاح عن أول معسكر للفراعنة تحت قيادة حسام حسن بناء على طلب اللاعب لرغبته في العودة التدريجية للمباريات، بعد إصابته في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار.

وأوضح إبراهيم حسن أن أينتراخت فرانكفورت الألماني تمسك بإجراء جراحة لعمر مرموش في إصبع يده، مؤكدًا أن الجهاز الفني يثق تمامًا في إمكانية تحرك اللاعب لتأجيل الجراحة.

وأشار إبراهيم حسن إلى أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو الأفضل في مصر، ومن الطبيعي أن يعود للمنتخب بعد تعافيه من الإصابة.

وأكد إبراهيم حسن أن تصريحات شقيقه بخصوص عدم وجود لاعبين يصلحون للانضمام لمنتخب مصر من الدوري تم تحريفها، وأوضح: "حسام قال إن الدوري لم يفرز لاعبين جدد أصحاب مواهب مميزة".

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