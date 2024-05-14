حسام حسن يطالب بتغيير نظام الدوري المصري

المصدر: البيان

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أكد حسام حسن مدرب منتخب مصر، أن محمد صلاح نجم ليفربول، من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ولا يوجد أي خلاف بينهما.

وقال حسام حسن في تصريحات للصحفيين، إنه يتواصل مع محمد صلاح بشكل طبيعي، من أجل الترتيب لانضمامه إلى معسكر منتخب مصر خلال الشهر المقبل.

وغاب صلاح عن أول معسكر لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، بناء على طلب نجم ليفربول لرغبته في العودة التدريجية بعد تعرضه لإصابة قوية أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية، يناير الماضي.

وأضاف حسام حسن، أنه لم يطالب بإلغاء الدوري أو كأس مصر، ولكنه يطالب بتغيير نظام الدوري ليقام بنظام الدور الواحد، ثم تقام بطولة من أول 10 أندية في جدول الترتيب لتحديد البطل، وتتنافس باقي الأندية لتجنب الهبوط، لينتهي في نفس موعد الدوريات الأوروبية.

وتابع: "أريد أن يدعونا أي شخص لمتابعة لاعب جديد يفرزه الدوري المصري ويستحق الانضمام للمنتخب، لكن البعض منشغل بوجود توازنات خاصة في الاختيارات بين الأندية ليس أكثر".

وأتم "انظروا للدوري المصري، ستجدون أن أي فريق يمرر الكرة على الأقصى 3 مرات ثم يتم قطع الكرة، وإذا أقمنا معسكر المنتخب لمدة 4 أو 5 أيام فهذا يجعلنا نلعب في مركز شباب وليس كأس العالم".

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