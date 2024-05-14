حسام حسن يوجه رسالة نارية للاعبي الدوري المصري

المصدر: البيان

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وجه حسام حسن مدرب منتخب مصر، انتقادات حادة للاعبي الدوري المحلي، قبل بداية الفترة الدولية الشهر المقبل، والتي تشهد مواجهتي مصر مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن في تصريحات للصحفيين إن الدوري المصري يشهد مستويات ضعيفة، ولا يحظى بوجود لاعبين بارزين مثلما كان في السابق، مثل جيل محمد أبو تريكة ومحمد بركات.

وأضاف: "لا يوجد في الوقت الحالي أي لاعب في الدوري المحلي يستحق الانضمام لمنتخب مصر"، وأشار إلى أنه يطالب فقط بالحصول على 4 أيام إضافية قبل انطلاق الأجندة الدولية، لأن مهمة منتخب مصر قومية وتهم الجميع.

وأوضح حسام حسن أن منتخب مصر بالنسبة له أكثر من مجرد خط أحمر، ويجب توعية الجماهير وليس خداعهم.

وتابع: "هناك رسائل سلبية من بعض المحللين، حول سهولة مهمة التأهل لكأس العالم بعد زيادة عدد المنتخبات المتأهلة لقارة أفريقيا، ولا أعلم كيف يتكلم هؤلاء ومصر تعاني كرويًا".

ونوه: "أقدم لكم إحصائية، كل ما نملكه 8 لاعبين محترفين، في المقابل يملك منتخب بوركينا فاسو 28 لاعبًا محترفًا، وبالتالي يجب مصارحة الجماهير بصعوبة الأمر".

وأكد حسام حسن أن النتائج الأخيرة لمنتخب مصر تؤكد المعاناة الكروية وتغير الخريطة في قارة أفريقيا، موضحًا أن المنتخبات التي يسخر منها البعض، هزمت منتخبات كبيرة في آخر نسخة لأمم أفريقيا، وبالتالي لا يجب أن يتعامل البعض على أن منتخب مصر تأهل بالفعل للمونديال.

وأشار حسام حسن إلى أن منتخب مصر استفاد من المشاركة في بطولة العاصمة الإدارية، لكن النقطة السلبية هي الخسارة برباعية أمام كرواتيا، موضحًا أن الجماهير عادت لمساندة الفراعنة بعد غياب، وهو أهم مكسب للبطولة.

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