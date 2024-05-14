ناد سعودي يهتم بضم ساديو ماني من النصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسببت حالة التوتر بين النجم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي وجماهير فريقه، في غموض مستقبل اللاعب مع فريقه في الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق، أن ماني يفكر في العودة لأوروبا من جديد، رغم استمرار عقده مع النصر حتى عام 2026.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن ساديو ماني يفكر في البقاء بالدوري السعودي، بعد اهتمام القادسية بالحصول على خدماته.

وتابعت: "نادي القادسية يرغب في ضم ماني من أجل تدعيم هجوم الفريق، بعد صعوده بشكل رسمي إلى الدوري السعودي".

ويستهدف القادسية التعاقد مع أكثر من نجم بارز خلال الفترة المقبلة، بجانب الأسماء المميزة التي يمتلكها أمثال البيروفي أندريه كاريلو، والأرجنتيني لوسيانو فييتو ثنائي الهلال السابق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز