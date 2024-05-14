عملية جراحية تبعد نجم الفراعنة عن منتخب مصر

المصدر: البيان

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بات عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت، مهددًا بالغياب عن صفوف منتخب مصر في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو المقبل، في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن مدرب منتخب مصر في تصريحات للصحفيين، إن مرموش لديه إصابة في إصبع يده منذ فترة، وأوضح: "مسؤولو آينتراخت فرانكفورت قرروا خضوع اللاعب لعملية جراحية عقب نهاية الدوري الألماني".

وأضاف: "طلبنا تأجيل الجراحة لمدة 10 أيام، حتى يتمكن مرموش من الانضمام لنا في معسكر الشهر المقبل، لكن آينتراخت أرسل لنا خطابًا يؤكد ضرورة إجراء الجراحة والاتفاق مع الطبيب المعالج".

وتابع: "لو تمسك مسؤولو آينتراخت بإجراء الجراحة، سيغيب مرموش عن معسكر منتخب مصر".

ويعاني منتخب مصر من غيابات بالجملة بين صفوفه، وعلى رأسها محمد حمدي لاعب بيراميدز للطرد في لقاء الكونغو الديمقراطية، ومحمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا، ومحمد أبو جبل حارس البنك الأهلي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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