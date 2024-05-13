فابريزيو رومانو يكشف عن أسماء الثلاثي المستهدف لضمه إلى الدوري السعودي

المصدر: البيان

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قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير الانتقالات الأوروبية، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، غير الدوري السعودي بشكل جذري، مؤكداً أنه كان السبب الرئيسي وراء انتقال العديد من الأسماء العالمية للعب بدوري روشن.

وقال رومانو خلال مقابلة مع برنامج "مايكس" للبودكاست: "انتقال كريستيانو غير كل شيء بالدوري السعودي، في السابق لم تكن أنظار العالم متجهة نحو البطولة لكن بعد انتقال رونالدو تغير كل شيء".

وتابع: "البعض كان يرى أن كريستيانو لن يستمر في الدوري السعودي سوى شهر أو شهرين، لكنه استمر لمدة طويلة، وهذا الأمر ساهم في انتقال العديد من الأسماء العالمية للمسابقة، وبكل صراحة كريستيانو غير الدوري السعودي بشكل كامل".

وأضاف: "من الممكن أن نشاهد أندية من الدوري السعودي في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات المقبلة، نظام البطولات الآن يتغير، وقد يحدث أمر مشابه لما حدث من تغيير في كأس العالم للأندية 2025، وفي حال استمرار الأندية السعودية باستقطاب النجوم العالميين قد نرى مشاركة أحدها في التشامبيونزليغ".

وحول الأسماء العالمية التي قد تتواجد في الدوري السعودي بالموسم المقبل، قال: "سوق الانتقالات الصيفية سيشهد انتقال عدد كبير من النجوم للدوري السعودي، وستكون الصفقات كبيرة مثلما حدث الموسم الماضي، محمد صلاح وكيفين دي بروين بالإضافة إلى شتيغن هي أبرز الأسماء المستهدفة".

وأردف: "بعض الأسماء التعاقد معها سيكون صعبا بسبب رغبتها في البقاء بأوروبا، وليس كل الانتقالات تبنى على المال، وهناك أسباب أخرى من بينها صراع الدوري السعودي والأمريكي".

وأتم: "ميسي لم يوقع للهلال ليس من أجل المال بل لأنه صديق بيكهام ولأسباب عائلية، وكثير من اللاعبين يرغبون في بناء الفريق وهذا ما حصل وضم ميامي ألبا وبوسكيتس بناء على رغبة ميسي، بينما في السعودية النادي هو من يقرر حاجته للاعب، وليس لاعب في الفريق هو من يقرر".

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