الاطلاع على جاهزية الاتحاد الكويتي لاحتضان "خليجي26"

المصدر: الكويت- البيان الرياضي

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اختتمت اللجنة التفقدية للاتحاد الخليجي لكرة القدم، زيارتها التفقدية إلى دولة الكويت، للإطلاع على جاهزية الاتحاد الكويتي لاستضافة "خليجي 26".

وجاءت زيارة اللجنة التفقدية ضمن الزيارات المجدولة للجنة لدى الدولة المستضيفة، حيث تم الوقوف على آخر استعدادات الاتحاد الكويتي لكرة القدم لاستضافة البطولة والتي تقام خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 حتى 3 يناير 2025.

وتم خلال الاجتماع الاستماع للمقترحات والتوصيات الخاصة بالملاعب والمنشآت والمرافق الخاصة بالبطولة.

وأشار الأمين العام للاتحاد الخليجي، جاسم الرميحي، إلى أن الزيارة الأخيرة ناجحه كسابقاتها، مؤكدا على أنه منذ انتهاء "خليجي 25" بالبصرة، واعتماد الكويت كمستضيف ل"خليجي 26"، بادر الاتحاد الكويتي والهيئة العامة للرياضية وكافة القطاعات بالسعي لتذليل كافة الصعوبات والاستجابة لكافة متطلبات اللجنة التفقدية، الأمر الذي انعكس ايجابياً على سير استعدادات دولة الكويت لاستضافة الحدث.

وأشار الرميحي إلى أنه سيتم رفع تصور كامل للمكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي بشأن الملاحظات التي ابدتها اللجنة، والتي لابد من العمل عليها حسب الجدول الزمني الذي تم وضعه من خلال الاجتماعات التي عقدت خلال الزيارة، لافتا إلى أن هناك زيارات مكثفة في الفترة القادمة للوقوف على آخر استعدادات الكويت لاحتضان البطولة.



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