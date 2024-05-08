عربة كشري وبط في حمام السباحة..ماذا يحدث في نادي الزمالك؟ "فيديو"

المصدر: البيان

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تداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لمجموعة من "البط" تسبح داخل حمام السباحة الموجود داخل أروقة نادي الزمالك، وسط سخرية كبيرة من المتابعين.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من تداول صور لوجود "عربة كشري" داخل مقر نادي الزمالك في منطقة ميت عقبة بمحافظة الجيزة المصرية، والتي أكد مصدر من نادي "القلعة البيضاء" أنها "ستكون متاحة أمام الأعضاء يومي الخميس والجمعة فقط من كل أسبوع".

ونفى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، حسن موسى، واقعة ظهور "البط" جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن "هذا الفيديو مفبرك وهدفه فقط هو الإساءة للقلعة البيضاء".

وأضاف في تصريحات عبر موقع "القاهرة 24" المصري بقوله: "كنت موجودا في مقر النادي وقت انتشار هذا الفيديو، هذا الأمر عار تماما من الصحة"، وفقاً لروسيا اليوم.

يذكر أن نادي الزمالك يستعد لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي مساء الأحد المقبل، في ذهاب نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024.

بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين بعد أسبوع واحد فقط من لقاء الذهاب، على استاد القاهرة الدولي، لحسم هوية البطل المتوج بالكأس هذا الموسم.

تداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لمجموعة من "البط" تسبح داخل حمام السباحة الموجود داخل أروقة نادي الزمالك، وسط سخرية كبيرة من المتابعين.#البيان_الرياضيhttps://t.co/iCW66vmVSZ pic.twitter.com/mI9BRyz72Z — البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 8, 2024

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