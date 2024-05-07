الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في مباراة مؤجلة

المصدر: القاهرة - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدون راحة يواصل الأهلي مشواره في الدوري المصري لكرة القدم، حين يواجه الاتحاد السكندري اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في الدوري، حيث يلتقي بعد مباراة الاتحاد مع بلدية المحلة السبت المقبل، قبل أن يتفرغ لمواجهتي الترجي التونسي في الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا يومي 18 و25 مايو.

وكان الأهلي حقق الفوز على الجونة بثلاثية نظيفة السبت الماضي في الجولة 21 من البطولة، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، كما حقق الاتحاد السكندري الفوز في مباراته الأخيرة على بلدية المحلة بالإسكندرية 1-2 ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس.

و يأمل الاتحاد في تحقيق نتيجة إيجابية، تساعده في التأهل لكأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية»، في حالة تصديق الاتحاد المصري على اعتماد نتائج الدور الأول لتحديد الفرق المشاركة قارياً في الموسم المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز