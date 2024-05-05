مكافأة التأهل لأولمبياد باريس.. قطعة أرض و10 ملايين دينار لمنتخب العراق

المصدر: دبي-علي شدهان

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وجه المهندس محمد شياع السوداني، رئيس مجلس وزراء العراق، بمنح كل عضو في بعثة منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم، قطعة أرض سكنية، ومكافأة شهرية مستمرة، وفقاً لقانون منح الرياضيين والرواد رقم 6 لسنة 2013، و10 ملايين دينار عراقي، مكافأة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

واستقبل السوداني، اليوم الأحد، بعثة منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم، في العاصمة بغداد، بعد العودة حاملاً بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، مهنئا بالإنجاز الكبير، مثنيا على أداء جميع أعضاء البعثة، مشيرا إلى أن اللاعب لا يمثل نفسه، إنما يمثل في المستطيل الأخضر، العراق بأكمله.

دعم حكومي

وشدد السوداني، على أن دعم الحكومة العراقية لقطاع الشباب والرياضة في العراق، ليس منّة أو فضلاً، إنما هو واجب، كون الرياضة أصبحت مصلحة سياسية واجتماعية واقتصادية، وجزء من كيان الدولة ووجودها، مبديا استعداد الحكومة العراقية للمضي إلى أبعد مدى في دعم الرياضة والرياضيين، معتبرا ذلك واجبا حكوميا تجاه جميع الرياضات في العراق.

كما وجه السوداني، بتكريم الرباع علي عمار يسر، الذي تأهل إلى أولمبياد باريس، أسوة بلاعبي منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم.

وحضر حفل الاستقبال، الدكتور أحمد المبرقع، وزير الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء لجنة الرياضة والشباب في مجلس النواب، والدكتور عقيل مفتن، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وعدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وعدد من أعضاء الاتحاد.



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