رونالدو يسجل ثلاثية في فوز ساحق للنصر على الوحدة بالدوري السعودي

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سجل كريستيانو رونالدو ثلاثية من الأهداف ليقود النصر لتحقيق فوز ساحق 6-صفر على ضيفه الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع النصر رصيده إلى 74 نقطة متأخرا بفارق تسع نقاط عن الهلال المتصدر الذي لديه مباراة واحدة مؤجلة.

وتجمد رصيد الوحدة عند 32 نقطة في المركز 12.

ولم يسجل قائد البرتغال في المباراتين الماضيتين، لكنه أحرز هدفين بعد 12 دقيقة قبل أن يجعل مواطنه أوتافيو النتيجة 3-صفر في الدقيقة 18.

وأحرز ساديو ماني الهدف الرابع قرب نهاية الشوط الأول، وأكمل رونالدو ثلاثيته في الدقيقة 52 وهو هدف أكد صحته حكم الفيديو المساعد.

واختتم المدافع محمد آل فتيل أهداف النصر قبل دقيقتين من النهاية.

وبدأ النصر المباراة بقوة، وبدا أن رونالدو يريد تعويض غيابه عن التهديف في المباراتين الماضيتين أمام ضمك والخليج، بالإضافة لغيابه عن مباراة الفيحاء ليمنح المقدمة لفريقه مبكرا.

واستغل رونالدو خطأ من الحارس منير المحمدي في ركل الكرة ليستحوذ عليها ويسجل في الزاوية البعيدة بعد خمس دقائق من البداية.

وأضاف رونالدو هدفه الثاني بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من مارسيلو بروزوفيتش.

وسجل أوديون إيجالو مهاجم الوحدة هدفا لم يحتسب بداعي التسلل، قبل أن يضيف أوتافيو الهدف الثالث بتسديدة من فوق الحارس المحمدي بعد تمريرة طولية من ماني.

ورد أوتافيو الهدية لزميله السنغالي الذي انطلق وراوغ اثنين من المدافعين وأطلق تسديدة قوية سكنت شباك الوحدة.

وقدم ماني تمريرته الحاسمة الثانية لينفرد رونالدو بالحارس المحمدي ويطلق تسديدة في الزاوية العليا، وأكد الحكم صحة الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو للشك في وجود تسلل.

وتابع آل فتيل تسديدة زميله مشاري النمر المرتدة من القائم ليحقق النصر فوزاً كبيراً ليسجل فريق المدرب لويس كاسترو هدفه رقم 90 خلال 30 مباراة في الدوري الموسم الحالي.

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