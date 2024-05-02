اجتاز إندونيسيا بثنائية.. العراق إلى أولمبياد باريس 2024

المصدر: دبي-علي شدهان

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تأهل منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم، إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس صيف العام الجاري 2024، بعد اجتياز عقبة نظيره الإندونيسي بهدفين لهدف في المباراة الحاسمة التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية،المؤهل إلى أولمبياد باريس.

سجل ثنائية منتخب العراق، زيد تحسين "د27"، وعلي جاسم في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الإضافي الأول للمباراة التي امتدت لشوطين إضافيين بعد انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، فيما سجل لاندونوسيا، ايفار جينر "د19".

3 بطاقات

وبتأهل منتخب العراق، تكون القارة الآسيوية قد ضمنت 3 بطاقات في أولمبياد باريس بعد تأهل اليابان وأوزبكستان، مع بقاء نصف مقعد متاح للقارة الصفراء بخوض منتخب إندونيسيا مباراة الملحق مع غينيا 9 مايو الجاري.

التأهل السادس

ويُعد تأهل منتخب العراق إلى أولمبياد باريس 2024، السادس في تاريخ مشاركاته في نهائيات دورات الألعاب الأولمبية، حيث سبق وأن بلغ أولمبياد موسكو 1980، ولوس أنجلوس 1984، وسيؤول 1988، وأثينا 2004، وريو دي جانيرو 2016.

مسرح الأولمبياد

وخلال ظهوره على مسرح الأولمبياد، حقق منتخب العراق الأولمبي أفضل نتائجه في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية 2004 في أثينا بحصوله على المركز الرابع إثر الخسارة بهدف وحيد أمام نظيره الإيطالي في مباراة التنافس على الميدالية البرونزية، بعد مشوار مميز له في تلك النسخة، حيث فاز على البرتغال بقيادة رونالدو بنتيجة 4-2، وكوستاريكا بهدفين دون رد، والخسارة أمام المغرب بهدفين لهدف في مباراة تحصيل حاصل في دور المجموعات، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي، ويفوز على نظيره الاسترالي بهدف دون رد، قبل أن يخسر أمام الباراغواي بنتيجة 3-1 في الدور نصف النهائي.

المجموعة الثانية

وفي نهائيات أولمبياد باريس 2024، يلعب منتخب العراق الأولمبي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات المغرب والأرجنتين وأوكرانيا.

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