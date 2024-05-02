الإصابة تنهي موسم المصري طارق حامد مع ضمك

المصدر: وكالات

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أعلن نادي ضمك السعودي لكرة القدم، يوم الخميس نتيجة التقرير الطبي للفحوصات التي خضع لها نجم خط وسطه المصري طارق حامد.

وأظهرت الفحوصات إصابة حامد بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الكمثرية، وبناء عليه سيغيب عن صفوف فريقه لمدة أربعة أسابيع.

وفي ضوء تلك المستجدات فإن موسم طارق حامد مع ضمك بات منتهيا إذ أن الفريق تنتظره خمس مباريات فقط على مستوى دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويبدأ ضمك مواجهاته أمام الأهلي مساء اليوم الخميس، ثم أبها يوم 10 مايو الجاري، قبل أن يستضيف الفيحاء في الـ17 من نفس الشهر، ثم يحل ضيفا على الاتحاد في 23 مايو، ويواجه بعدها بأربعة أيام نادي الرائد.

ولعب حامد 21 مباراة مع ضمك هذا الموسم في كل البطولات لم يسجل خلالها أي أهداف لكنه صنع هدفين.

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