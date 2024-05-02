مصر تواجه بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 7 و10 يونيو في تصفيات كأس العالم

المصدر: وكالات

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تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتحديد مواعيد مباريات منتخب الفراعنة في شهر يونيو .

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس ان منتخب الفراعنة يستضيف منتخب بوركينا فاسو يوم 7 يونيو بالقاهرة في اطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ثم يواجه مضيفه منتخب غينيا بيساو بعدها بثلاثة أيام.

وأوضح بيان اتحاد الكرة المصري أن هذه هي المرة الأولى التي يحدد خلالها الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ، وإلغاء النظام المتبع قبل بذلك بمنح الاتحادات الأهلية تحديد مواعيد المباريات .

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