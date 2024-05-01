الأهلي والزمالك يعودان للمنافسة المحلية بعد تأمين النهائي الإفريقي

المصدر: القاهرة - أ ف ب

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بعد ضمانهما التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية» توالياً، يعود قطبا كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك لاستئناف مشوارهما في الدوري المحلي اليوم، فيلتقي الأهلي والإسماعيلي ويصطدم الزمالك بالبنك الأهلي ضمن المرحلة العشرين.

وعلى الرغم من أن المرحلة تحمل الرقم 20، فإن الأهلي سيخوض مباراته الثانية عشرة فقط، ويلعب الزمالك مباراته الرابعة عشرة، إذ يملك الفريقان عدداً من المباريات المؤجلة بسبب مشاركاتهما الخارجية. يعتلي بيراميدز القمة بـ 35 نقطة من 16 مباراة، بفارق نقطة عن المصري الذي خاض 19 مباراة، ويأتي زد ثالثاً بـ 33 نقطة من 20 مباراة.

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