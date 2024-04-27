بيريرا ينفي مقاضاة الحكم المصري محمود عاشور

المصدر: وكالات

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أكد البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لم يقم برفع أي دعاوي قضائية ضد الحكم محمود عاشور، مثلما تردد خلال الساعات الماضية.

وقال بيريرا في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، إنه لم يقم برفع اي دعاوي قضائية سواء في المحاكم المدنية أو في المحكمة الرياضية الدولية.

وأضاف :" هذا الامر غير صحيح علي الإطلاق وأحترم جميع أعضاء المنظومة التحكيمية بمصر وحال وجود خطأ من أي حكم يتم توقيع عقوبات عليه من قبل اللجنة نفسها وليس منه كفرد".

وكانت بعض التقارير قد ذكرت ان البرتغالي بيريرا قد تقدم بشكوي ضد عاشور للمحكمة الرياضية الدولية بسبب إنتقاده له في وسائل الإعلام.



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