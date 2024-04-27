الترجي: صعدنا إلى نهائي أفريقيا بجدارة وحظوظنا متساوية مع الأهلي

المصدر: وكالات

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يرى وليد قرفالة المتحدث باسم الترجي التونسي أن بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وكأس العالم للأندية كان بجدارة واستحقاق وعلى حساب فريق كبير وقوي.

وبلغ التونسي النهائي القاري بعدما كرر فوزه 1-صفر على مضيفه ماميلودي صن داونز في بريتوريا أمس الجمعة ليتفوق 2-صفر في مجموع مباراتي قبل النهائي.

وسيلعب الترجي، الذي ضمن بلوغ كأس العالم للأندية الموسعة عام 2025، أمام الأهلي المصري حامل اللقب في النهائي الشهر المقبل.

وقال قرفالة لرويترز اليوم السبت إن الترجي أثبت جدارته بالتأهل دون مساعدة أي طرف.

وأشار إلى تجاوز فريقه مازيمبي من الكونجو الديمقراطية بالنقاط لضمان التأهل إلى كأس العالم للأندية العام المقبل.

وأضاف قرفالة "الترجي تأهل على حساب أقوى الفرق الأفريقية صن داونز الجنوب أفريقي وتجاوز فترة التشكيك في مستواه بداية الموسم. المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو تمكن من وضع بصمته على أداء اللاعبين ودعم نقاط القوة وتدارك نقاط الضعف".

وأشاد قرفالة بالدعم المعنوي الذي وجده الفريق من الجماهير ووصفها بأنها العمود الفقري لأي فريق وسبيله إلى التألق.

وحول مواجهة الأهلي صاحب الرقم القياسي للفوز باللقب برصيد 11 بطولة أوضح المتحدث باسم الترجي أن الحظوظ متساوية بين فريقين يعرفان بعضهما البعض جيدا.

وأضاف أن مثل هذه المبارايات تلعب على تفاصيل صغيرة، وأوضح "مازال يفصلنا عن ذهاب النهائي ثلاثة أسابيع يمكن أن تتغير فيها الكثير من الأمور.

"سنسعى لحسم الفوز في مباراة الذهاب في رادس حتى نخوض مباراة الإياب في القاهرة بهدوء لحسم اللقب الأفريقي".

وسيخوض الأهلي، الذي تأهل للنهائي للعام الخامس على التوالي، مباراة الذهاب في تونس يوم 18 مايو آيار المقبل قبل استضافة الترجي في القاهرة بعدها بأسبوع واحد.

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