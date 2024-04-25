"كاف" يعتمد فوز نهضة بركان على اتحاد العاصمة في قبل نهائي الكونفدرالية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اعتبار فريق نهضة بركان المغربي فائزا بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة التي لم تلعب الأحد الماضي في ذهاب قبل نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وذكر "كاف" في بيان رسمي اليوم الخميس أنه تم إحالة الأمر إلى لجنة الانضباط لاتخاذ قرارات إضافية عقابية ضد فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وأضاف أن مباراة الإياب ستقام في موعدها يوم الأحد المقبل بالمغرب.

ولم يتم إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين في الجزائر بعدما تمسك نادي نهضة بركان باللعب بقمصانه التي أتى بها من المغرب وهو ما رفضته السلطات الجزائرية التي رأت في قمصان النادي المغربي استفزازا لكونها تظهر شعارات سياسية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز