السد يتوج بلقب الدوري القطري للمرة 17 في تاريخه برباعية في شباك الشمال

المصدر: وكالات

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توج فريق السد بلقب الدوري القطري لكرة القدم للمرة السابعة عشرة في تاريخه بالفوز على الشمال بنتيجة 4/صفر اليوم الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة.

وحسم السد مهمة التتويج أمام الشمال على ملعب البيت الذي استضاف مباراة الافتتاح لكأس العالم الأخيرة قطر 2022.

وأنهى فريق السد الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما حسن الهيدوس وجونزالو بلاتا في الدقيقتين 9 و26.

وفي الشوط الثاني أضاف أكرم عفيف الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 83 واختتم باولو أوتافيو الرباعية في الدقيقة 95.

وكان الشمال أكمل اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد لاعبيه الإيراني أوميد إبراهيمي في الدقيقة 40، وفهد وعد في الدقيقة 73.

كما حصل جونزالو بلاتا لاعب السد على بطاقة حمراء في الدقيقة 73.

ورفع السد رصيده إلى 49 نقطة في الصدارة ليحقق لقب الدوري للمرة 17 في تاريخه، موسعا الفارق مع أقرب منافسيه الدحيل والريان برصيد 8 ألقاب لكل منهما.

أما الشمال فقد تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز التاسع بانتهاء منافسات الجولة 21 وقبل الأخيرة من المسابقة.

وفي نفس التوقيت أقيمت خمس مباريات أخرى، حيث فاز الريان على الأهلي بنتيجة 4 / 1 ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة بالمركز العاشر.

وسجل رباعية الريان شوجو تانيجوتشي وروجر جيديس ورودريجو وأشرف بنشرقي في الدقائق 23 و85 و88 و101 بينما سجل نعيم السليتي الهدف الوحيد للأهلي في الدقيقة 11.

كما فاز الغرافة على الوكرة بنتيجة 4 / 2 ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث ليبتعد عن الوكرة، الذي تجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الرابع.

وسجل للغرافة فرجاني ساسي وياسين براهيمي "هدفين" وأحمد الجانحيفي الدقائق 22 و59 و67 و73، بينما سجل أيوب عسال ومحمد بن يطو هدفي الوكرة في الدقيقتين 47 و53.

أما الدحيل حامل اللقب في الموسم الماضي فقد سقط بالخسارة أمام أم صلال بهدفين ،سجلهما لوكاس جواو في الدقيقتين 48 و90.

وتجمد رصيد الدحيل عند 28 نقطة في المركز الخامس، يلاحقه أم صلال في المركز السادس برصيد 27 نقطة.

وتجمد رصيد العربي عند 26 نقطة في المركز السابع بعدما خسر بنتيجة 1 / 2 أمام المرخية ،الذي رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر.

وسجل يوسوفا نجي وطلال علي هدفي المرخية في الدقيقتين 41 و87 بينما أحرز عمر السومة الهدف الوحيد للعربي في الدقيقة 7 من ركلة جزاء.

وحقق قطر فوزا مثيرا على معيذر بنتيجة 5 / 3 ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن ،بينما تجمد رصيد معيذر عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر والأخير ليتأكد هبوطه رسميا للدرجة الثانية.

وسجل أهداف قطر كل من برونو تاباتا وبدر بانون ويوهان بولي "هدفين" ومحمد صلاح النيل لاعب معيذر بالخطأ في مرماه بالدقائق 12 و31 و43 و51 و94.

بينما سجل تياجو دي ليونكو "هدفين" وسيف المهندي الأهداف الثلاثة لمعيذر في الدقائق 8 و27 و89.

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