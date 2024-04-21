الأهلي المصري يقترب من نهائي أبطال أفريقيا

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خطا الأهلي المصري حامل اللقب والرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم بـ11 لقباً، خطوة كبيرة نحو الدور النهائي بتعادله السلبي الثمين أمام مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي الديموقراطي، أمس، في لوبومباشي في ذهاب نصف النهائي دوري أبطال أفريقيا، ويلتقي الفريقان إياباً الجمعة المقبل بملعب القاهرة الدولي.

فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليتأجل حسم المتأهل للمباراة النهائية إلى مباراة الإياب التي تقام في القاهرة الأسبوع المقبل.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة للصعود للمباراة النهائية، فيما يكفي مازيمبي التعادل بأي نتيجة إيجابية أو الفوز للتأهل للنهائي.

وكان الأهلي صعد لهذا الدور بعدما تغلب على سيمبا التنزاني 3 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية. فيما تأهل مازيمبي لهذا الدور بعدما تغلب على بيترو أتلتيكو الأنغولي 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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