أول ظهور لنجم النصر السعودي بعد خضوعه لعملية تجميل..كيف أصبح شكله؟ (صورة)

المصدر: وكالات

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بدا المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا المحترف في صفوف نادي النصر السعودي بمظهر مختلف كثيرا عما كان عليه في السابق، وذلك في أحدث ظهور له بعد خضوعه لجراحة تجميل.

واستغل تاليسكا فترة تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مارس الماضي وغيابه عن الملاعب منذ ذلك الحين، وخضع لعملية تجميل في وجهه.

وأجريت العملية على فك اللاعب البرازيلي، وقالت تقارير إن العملية هي استجابة لطلب زوجته.

وانتشرت صورة التقطت حديثا لتاليسكا، أظهرت اختلافا كبيرا في شكل النجم البرازيلي بعد خضوعه لعملية تجميل.

وكان تاليسكا قد فاجأ مشجعي نادي النصر، بظهوره مؤخرا في مقطع فيديو وهو في إحدى عيادات التجميل وتقوم طبيبة بشرح ما ستقوم به من تعديلات في وجهه.

تجدر الإشارة إلى أن تاليسكا لن يتمكن من خوض أي مباراة مع النصر في ما تبقى من الموسم الحالي وذلك بسبب الإصابة.

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