إصابة أبو جبل حارس منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي

المصدر: وكالات

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أعلن نادى البنك الأهلي إصابة حارسه الدولي محمد أبو جبل بقطع في الرباط الصليبي سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة، ما يشكل ضربة معنوية قوية لمنتخب "الفراعنة" في استحقاقاته المقبلة.

وأصيب أبو جبل خلال في الخسارة أمام طلائع الجيش (0-1)، الأربعاء، على ملعب القاهرة الدولي بعدما تصدى لركلة جزاء سددها يسري وحيد.

وذكر رئيس البنك الأهلي أشرف نصّار في بيان رسمي أن نتيجة التشخيص المبدئي من جانب طبيب الفريق الدكتور وليد عبد الرحمن عقب إجراء صور اشعة الرنين المغناطيسي أظهرت وجود قطع في الرباط الصليبي.

وأكد نصّار أن أبو جبل سيخضع لفحوصات جديدة للتأكد من الإصابة وذلك خلال 48 ساعة عقب الإختفاء التدريجى للورم.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 5 انتصارات و3 تعادلات و10 هزائم.

وكان أبو جبل قد حرس عرين منتخب مصر خلال الدورة الودية الدولية التى خاضها في مارس الماضي بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا، كبديل لحارس الأهلي محمد الشناوي المصاب بكسر في كتفه منذ النسخة الماضية من كأس أمم افريقيا.

وتأتي إصابة أبو جبل لتضع الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن في مأزق قبل خوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في يونيو المقبل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 مع استمرار إصابة الشناوي.



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