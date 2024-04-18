الأهلي يطالب وزير الرياضة المصري بالسماح بالحضور الجماهيري الكامل أمام مازيمبي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أرسل النادي الأهلي خطابا خلال الساعات الماضية للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية المصري، يطلب فيه السماح بالحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستادات التي تقام عليها مباريات الفريق المحلية والأفريقية.

وذكر الأهلي ، في خطابه الذي نشره على موقعه الألكتروني الرسمي اليوم الخميس، أنه طلب ذلك من وزير الرياضة ببلاده علي أن يكون ذلك بدءًا من لقاء الفريق ضد مازيمبي الكونغولي الديمقراطي المحدد له 26 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن مباراة الذهاب سوف تقام في الكونغو الديمقراطية بعد غد السبت.

وشدد الأهلي في خطابه على تقديره الكامل لكافة الجهات المعنية والقائمة على تنظيم وتأمين المباريات. وما تبذله من جهد في هذا الشأن، واستعداد النادي للتعاون الكامل مع كافة الجهات بما يسمح بالحضور الجماهيري المطلوب، وفي الإطار الذي يحفظ أمن وسلامة الجميع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز