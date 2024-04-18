الإمارات تتصدر ترتيب "الألعاب الخليجية للشباب" بـ37 ميدالية ملونة

المصدر: وام

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تصدرت الإمارات جدول الترتيب ميداليات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، بتحقيقها 37 ميدالية ملونة بنهاية اليوم الثاني للمنافسات أمس الأربعاء، بواقع 9 ذهبيات، و21 فضية، و7 برونزيات.

وضمت قائمة الميداليات، الكويت في المركز الثاني بـ27 ميدالية (8 ذهبيات، و8 فضيات، و11 برونزية)، والسعودية في المركز الثالث بـ18 ميدالية ( 7 ذهبيات، و5 فضيات، و6 برونزيات)، وعُمان في المركز الرابع بـ12 ميدالية، (9 ذهبيات، و3 فضيات، والبحرين في المركز الخامس بـ8 ميداليات منها، 3 ذهبيات، و5 برونزيات)، وقطر في المركز السادس بـ4 ميداليات (ميدالية ذهبية واحدة، و3 برونزيات).

ورفع لاعبو منتخب الإمارات للتايكواندو محصلتهم في الدورة بواقع 18 ميدالية جديدة في اليوم الثاني، منها 6 ذهبيات أبرزها عن طريق اللاعبة أروى صالح في وزن تحت 42 كجم، ومحمد الظهوري في وزن تحت 63 كجم، وآمنة اللوغاني في وزن تحت 59 كجم، إضافة إلى 9 ميداليات فضية، و4 برونزيات، كما حصد منتخبنا الوطني للشراع الحديث على الميدالية الفضية لسباق الفرق (الأوبتمست).

ومن المقرر أن تشهد منافسات الدورة غداً الجمعة، انطلاق مسابقة الشطرنج بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وكرة الريشة بصالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بالإضافة إلى استمرار مسابقات كل من الشراع بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وكرة القدم على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة بمباراتين، الأولى بين منتخبا الإمارات والبحرين، والثانية بين منتخبا الكويت وعُمان.

كما تستمر منافسات ألعاب القوى لأصحاب الهمم بنادي ضباط الشرطة بدبي.، حيث يتضمن اليوم الختامي إقامة 6 مسابقات لفئتي الذكور والإناث تشمل سباق 100م (كراسي)، دفع جلة (جلوس)، دفع جلة (وقوف)، القرص، سباق 200م (كراسي)، سباق 800م (كراسي).

وكانت اللجنة المنظّمة لبطولة ألعاب قوى أصحاب الهمم بدورة الألعاب الخليجية قد عقدت اجتماعاً فنياً أمس الأربعاء، بحضور ممثّلي البعثات المشاركة في البطولة، تحت إشراف اللجنة البارالمبية الإماراتية، كما تم تنظيم ورشة عمل لمناقشة التصنيف الطبّي للاعبين من أصحاب الهمم يومي 17 و18 الجاري.

وبحث الاجتماع الفنّي كافة الأمور الفنيّة والتنظيميّة الخاصة بجميع الفعاليات الرياضيّة التي ستشهدها دورة الألعاب الخليجيّة الأولى للشباب، وسبل تطوير النواحي الفنيّة والتنظيميّة للأخذ بها في الدورات المقبلة.

وتناولت ورشة التصنيف الطبي مفاهيم ومحاور التصنيف الطبّي للاعبين كافة، من أصحاب الهمم، وكذلك سبل التقييم للإعاقة الجسديّة والتقييم الفنّي، ومعايير الحدّ الأدنى للإعاقة وطرق التصنيف الطبّي، وفقاً لدرجة الإعاقة، بالإضافة إلى عرض لمحات عن التصنيفات الرّياضيّة الخاصة باللاعبين من أصحاب الهمم.

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