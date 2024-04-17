المنتخبات العربية.. "7 من 18" نقطة في انطلاقة المشوار إلى أولمبياد باريس

المصدر: دبي-علي شدهان

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اكتفت المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس آسيا بنسختها السادسة لكرة القدم تحت 23 عاما، المتواصلة في قطر خلال الفترة من 15 أبريل الجاري حتى 3 مايو المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، بنيل 7 نقاط فقط من أصل 18 نقطة متاحة في ضوء ما حققته في الجولة الأولى من انطلاقة مشوار الحلم الأولمبي الكبير.

6 منتخبات

وتشارك في النسخة السادسة من بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية، 6 منتخبات عربية، الإمارات والسعودية وقطر والكويت والعراق والأردن، إلى جانب 10 منتخبات أخرى من مختلف أرجاء القارة الصفراء.

ملحق مؤهل

ويتأهل عن القارة الآسيوية إلى أولمبياد باريس، 4 منتخبات، 3 بصورة مباشرة، فيما يخوض المنتخب الآسيوي الرابع ملحق مؤهل مع منتخب غينيا رابع قارة أفريقيا مايو المقبل.

8 نقاط

وجمعت المنتخبات العربية في ختام الجولة الأولى من البطولة، 8 نقاط فقط تمثلت بفوز قطر على إندونيسيا بهدفين دون رد في المجموعة الأولى التي تضم أيضا الأردن الذي تعادل سلبيا مع نظيره الأسترالي، وفوز المنتخب السعودي على طاجيكستان بأربعة أهداف لهدفين في المجموعة الثالثة، والتي شهدت تجرع منتخب العراق مرارة الخسارة بهدفين دون رد أمام نظيره التايلندي.

وفي المجموعة الثانية، خسر منتخب الإمارات أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون رد، وهي نفس النتيجة التي إنتهت إليها مباراة اليابان والصين لمصلحة "الساموراي" الأولمبي.

وفي المجموعة الرابعة، خسر منتخب الكويت بثلاثة أهداف لهدف أمام نظيره الفيتنامي في المجموعة التي شهدت أيضا فوز أوزبكستان على ماليزيا بهدفين دون مقابل.

الجولة الثانية

وتنطلق غدا الخميس، مباريات الجولة الثانية من البطولة بلقاء قطر مع شقيقه الأردني في المجموعة الأولى، والتي تشهد أيضا لقاء أستراليا وإندونيسيا.

حصاد الألقاب

وعلى صعيد حصاد ألقاب بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية، فقد سبق للمنتخبين العراقي والسعودي الظفر بلقبي النسختين الأولى 2014 والخامسة 2022 على التوالي، فيما فاز بالقاب النسخ الثانية 2016 والثالثة 2018 والرابعة 2020، منتخبات اليابان واوزبكستان وكوريا الجنوبية على التوالي.



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