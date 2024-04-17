الاهلي يهزم الزمالك ويتوج بلقب السوبر الأفريقي لليد ويتأهل لكأس العالم للأندية

المصدر: د ب ا

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توج النادي الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد للرجال على حساب الزمالك، بعد أن تغلب عليه في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين بمدينة وهران الجزائرية الثلاثاء، ليحصد الأهلي اللقب للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه، ويتأهل لبطولة العالم للأندية "سوبر جلوب".

أقيمت المباراة على صالة ميلود هيدفي، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن يحسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 23 /21.

وجاءت المباراة قوية وقدم خلالها رجال الأهلي عرضًا مميزًا، بفضل الدفاع المحكم والهجوم السريع والتصويب، فيما أدار ديفيد ديفيز المدير الفني اللقاء خططيًّا بصورة مميزة.

وتوج الأهلي بلقبه الأول لكأس السوبر الإفريقي عام 2017 بالفوز على الزمالك، في المباراة التى أقيمت بالمغرب، ثم حصد اللقب الثاني عام 2022 على حساب الزمالك في النيجر، قبل أن يفوز باللقب الثالث عام 2023 بفوزه على الزمالك على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ثم حقق رابع ألقابه بالفوز على الزمالك في الجزائر.



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