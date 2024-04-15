كولر يرفض إعلان قائمة الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري المصري

المصدر: د ب ا

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رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، الإعلان عن قائمة الفريق التي ستواجه الزمالك الاثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي للاهلي المصري، الأحد، أن كولر عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران ‏للحديث في الجوانب الفنية والخططية، ثم أدى اللاعبون فقرات المران على ملعب " مختار التتش" التي ‏اشتملت على جزء بدني وتقسيمة بالكرة.‏

ودخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا استعدادا للقاء القمة، لكن كولر رفض الكشف عن القائمة التي ستتواجد في المباراة التي ستقام على ملعب "ستاد القاهرة" مساء غدا الاثنين.

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة في ترتيب الدوري المصري.

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